"Человек-паук" привлёк внимание к проблеме коронавируса

Французский "человек-паук" Ален Робер без страховки покорил одно из самых высоких зданий мира — 34-этажную башню "Torre Glòries" в Барселоне. Таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме распространения коронавируса и призвать правительства мира проявить большую ответственность. Он сумел добраться до 26-го этажа, но затем полиция попросила его не продолжать восхождение. Внизу Алена ждали спасатели и полиция. На счету известного французского скалолаза-экстремала уже около сотни восхождений.
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