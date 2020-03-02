Дезинфекция торговых центров в Южной Корее

Тогда как количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 4000, в понедельник южнокорейский универмаг в западной части Сеула продолжил работу по дезинфекции.
Сотрудники торгового центра продезинфицировали магазины, после чего начали продажу масок посетителям, которые с утра выстроились в очередь, чтобы приобрести защиту от вируса.
Маски трудно найти на полках магазинов во многих местах.
Как и в других азиатских странах, в Южной Корее зачастую носят маски для лица, чтобы предотвратить распространение простуды или облегчить аллергию.
Эта практика стала более распространенной после недавней вспышки нового коронавируса, который вызывает заболевание, известное как COVID-19.
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