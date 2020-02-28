Коронавирус сократил масштаб военных учений

Более 300 морских пехотинцев Таиланда и США принимают участие в совестных учениях Cobra Gold. В четвёртый день манёвров солдаты отрабатывали высадку на берег в провинции Чонбури.

Учения проводятся каждый год, но в этот раз не смогли приехать южнокорейские военнослужащие: коронавирус в этой стране был найден в том числе и на военных базах.

Американские морпехи, которые тоже базируются в Южной Корее, прошли перед командировкой тщательный осмотр.