Коронавирус сократил масштаб военных учений

Более 300 морских пехотинцев Таиланда и США принимают участие в совестных учениях Cobra Gold. В четвёртый день манёвров солдаты отрабатывали высадку на берег в провинции Чонбури.
Учения проводятся каждый год, но в этот раз не смогли приехать южнокорейские военнослужащие: коронавирус в этой стране был найден в том числе и на военных базах.
Американские морпехи, которые тоже базируются в Южной Корее, прошли перед командировкой тщательный осмотр.
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