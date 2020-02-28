Распечатайте мне стейк, пожалуйста

Посетители ресторана в Барселоне могут теперь заплатить за распечатанный стейк.
Правда, он не из мяса, а из веганской пасты — смеси рисовых и бобовых протеинов и масел. Однако авторы утверждают, что текстура полностью повторяет говядину.
Именно тщательная имитация волокон стала наибольшим препятствием. Технологию обнародовали ещё в 2018 году, и с тех пор искали пути как можно лучше повторить структуру мышцы.
Новая задача, пока не достигнутая — повторить вкус мяса и состав его питательных веществ.
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