"Розовый понедельник" на карнавале в Кёльне

Розенмонтаг, или "розовый понедельник" — одно из самых красочных событий карнавала в Кёльне. В этот день проходит шествие, главная тема которого — политическая сатира. Участники карнавала готовят к этому дню огромные фигуры политиков из папье-маше. На этот раз на платформах разместились фигуры Владимира Путина, Ким Чен Ына и Дональда Трампа, а также фигура "плачущего собора", созданная после массового убийства в Ханау. Самые яркие карнавалы в Германии проводятся в земле Северный Рейн-Вестфалия.
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