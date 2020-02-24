Соревнования школ самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро

Лучшие школы самбы показали свое мастерство на карнавальном параде в Рио-де-Жанейро. Соревнования проходят в течении двух дней. Мастерство участников оценивается в 10 категориях Самба впервые стала частью карнавала в 1917 году. Этот танец, имеющий африканское происхождение, начал быстро набирать популярность и тогда появились школы самбы, первая из них — "Дейша Фалар" — была создана в 1928 году. Первое официальное шествие школ самбы состоялось в Рио-де-Жанейро в 1932году, а к середине 1930-х годов самба вытеснила из бразильского карнавала остальные танцы. Бразильский карнавал — событие общенационального масштаба. Праздничные мероприятия проходят в городах по всей стране — Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и других. Однако самым известным и красочным является карнавал в Рио-де-Жанейро.