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Ирак. Новые протесты и столкновения

В воскресенье тысячи студентов снова приняли участие в акции протеста в центре Багдада. Как и ранее, в течение последнего времени, они призывали к отставке правительства, а также выступали против коррупции и безработицы.

Проходившая поначалу мирно, к середине дня демонстрация переросла в столкновения. Силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных акций, в результате чего один человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом сообщили новостные агентства со ссылкой на источники в сфере здравоохранения и силовых структурах.

Протесты начались в Ираке в начале октября, когда возмущение коррупцией, плохими условиями жизни и труда, а также отсутствием рабочих мест для молодежи быстро переросло требование отставки правительства. Практически повсеместно демонстрации сопровождались стычками и погромами. Не исключением стала и акция в минувшее воскресенье. Всего жертвами насилия за это время стали около 500 человек, свыше 20 тысяч пострадали. 17 января в стране поднялась новая волна уличных демонстраций, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на назначение нового премьера.

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