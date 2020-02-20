Ханау против ксенофобии

Генпрокуратура ФРГ изучает круг знакомых стрелка из Ханау в Германии и за рубежом, чтобы выяснить, знал ли кто о готовящемся нападении на кальянные в этом пригороде Фракфурта-на-Майне. Местные жители потрясены случившимся и говорят нет ксенофобии.

"Я живу совсем рядом. И мне страшно, грустно от того, что здесь произошло. Я понимала: что-то случилось, но и представить себе такое не могла. Я была в ужасе, когда все узнала", - рассказывает немка.

"Мы все перепуганы. Прямо под нами живет женщина, чья дочь погибла", - жительница Ханау.

"Выстрелы. Неразбериха на дорогах. Повсюду полиция, машины скорой помощи. Многих искали. Мы не знаем, нашли ли их среди живых или мертвых", - рассказывает один из очевидцев.

"В Ханау нет места для ультраправых экстремистов. Здесь сильны идеи мультикультурализма. Ничего подобного у нас раньше не случалось", - отмечает житель пригорода.

Мэр города выразил соболезнования семьям погибших граждан Германии и Турции. "Это был вечер, хуже которого и представить себе невозможно", - заявил Клаус Камински и подчеркнул, что в настоящий момент бояться жителям нечего.