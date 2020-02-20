В результате стрельбы в Ханау погибли по меньшей мере пять граждан Турции

В результате стрельбы в немецком городе Ханау погибли по меньшей мере пять граждан Турции, сообщил в четверг посол Турции в Германии.
Накануне около 22:00 по местному времени (00:00 мск) 43-летний немец Тобиас Р. открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Позднее он атаковал еще одну кальянную в районе Кессельштадт. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек.
В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек - самого стрелка и его матери. По данным газеты "Бильд", подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока еще рано делать окончательные выводы относительно событий в Ханау, однако, скорее всего, речь идет о нападении, имевшем правоэкстремистский характер.
Канцлер сообщила, что ее будут постоянно информировать о ходе расследования и состоянии пострадавших, в том числе во время саммита ЕС, который открывается позднее сегодня.
"Расизм и ненависть - это яд, и этот яд существует в нашем обществе, - подчеркнула Меркель. - Правительство ФРГ и все государственные институты выступают за права и достоинство каждого человека в нашей стране, мы не делаем различий между людьми по происхождению, вероисповеданию. Мы будем решительно противостоять тем, кто пытается внести раскол в Германии".
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Ханау. "Мы глубоко опечалены и выражаем полную поддержку Германии перед лицом этого трагического нападения, - отметил он в четверг в своем "Твиттере". - Наши мысли с жертвами и скорбящими семьями. Я разделяю сторону канцлера Меркель в этой борьбе за наши ценности и защиту наших демократий".
Полиция считает, что стрелок действовал один. Ханау расположен примерно в 20 км восточнее от Франкфурта-на-Майне и насчитывает около 100 тыс. жителей.