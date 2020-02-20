В результате стрельбы в Ханау погибли по меньшей мере пять граждан Турции

В результате стрельбы в немецком городе Ханау погибли по меньшей мере пять граждан Турции, сообщил в четверг посол Турции в Германии.

Накануне около 22:00 по местному времени (00:00 мск) 43-летний немец Тобиас Р. открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Позднее он атаковал еще одну кальянную в районе Кессельштадт. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек.

В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек - самого стрелка и его матери. По данным газеты "Бильд", подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий, в которых высказывает мысль, что представители наций, которых невозможно выслать из Германии, подлежат уничтожению.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока еще рано делать окончательные выводы относительно событий в Ханау, однако, скорее всего, речь идет о нападении, имевшем правоэкстремистский характер.

Еще слишком рано давать окончательную оценку. Будет предпринято все, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного преступления. Но многое указывает на то, что преступник действовал, руководствуясь правоэкстремистскими, расистскими мотивами, из ненависти к людям другого происхождения, другой религии или другой внешности Ангела Меркель Канцлер Германии

Канцлер сообщила, что ее будут постоянно информировать о ходе расследования и состоянии пострадавших, в том числе во время саммита ЕС, который открывается позднее сегодня.

"Расизм и ненависть - это яд, и этот яд существует в нашем обществе, - подчеркнула Меркель. - Правительство ФРГ и все государственные институты выступают за права и достоинство каждого человека в нашей стране, мы не делаем различий между людьми по происхождению, вероисповеданию. Мы будем решительно противостоять тем, кто пытается внести раскол в Германии".

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Ханау. "Мы глубоко опечалены и выражаем полную поддержку Германии перед лицом этого трагического нападения, - отметил он в четверг в своем "Твиттере". - Наши мысли с жертвами и скорбящими семьями. Я разделяю сторону канцлера Меркель в этой борьбе за наши ценности и защиту наших демократий".

Полиция считает, что стрелок действовал один. Ханау расположен примерно в 20 км восточнее от Франкфурта-на-Майне и насчитывает около 100 тыс. жителей.