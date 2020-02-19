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Карнавал в Сан-Паулу

Музыка, песни и танцы... В бразильском Сан-Паулу - красочный карнавал. Здесь собрались тысячи людей, среди которых множество иностранных туристов. Карнавал проводится ежегодно за семь недель до католической Пасхи.

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