Спорт на фоне коронавируса

Жители Китая во время вспышки коронавируса не опускают руки и не перестают вести здоровый образ жизни, поддерживать себя в хорошей физической форме, занимаясь спортом в домашних условиях. Марафонец-любитель из Ханчжоу Пань Шаньцу также не бросает тренировки, но при это еще и ведет прямые трансляции. Недавно, как он утверждает, у себя дома он пробежал 66 километров вокруг двух массажных столов за 6 часов 41 минуту. Кроме того, в соцсетях появилась трансляция, как он в прямом эфире бегает в туалете своей квартиры, с 11.30 до 14.00 часов он пробежал 30 километров. В связи с последними событиями закрытые в своих квартирах китайцы соревнуются друг другом в том, сколько бутылок воды они могут поднять, сколько отжиманий они могут сделать со своими детьми на спине и во многом другом.