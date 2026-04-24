«Каспийские маршруты» для нефти

По мере изменения глобальных энергетических маршрутов и перестройки цепочек поставок под влиянием геополитической напряжённости, Каспийский регион приобретает всё большее стратегическое значение.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Форум по торговле нефтью и логистике в Каспийском регионе и Центральной Азии — новая площадка для обсуждения предстоящих задач.

Анар Хабиб, Государственная нефтяная компания Азербайджана:

«Азербайджан — это настоящие ворота между Востоком и Западом, и инвестиции в эту часть мира имеют решающее значение, особенно с учётом геополитической ситуации».

«Средний коридор» связывает Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Поскольку традиционные цепочки поставок становятся ненадёжными, правительства и компании стремятся диверсифицировать маршруты и снизить геополитические риски.

Асыльбек Джакиев, председатель Нефтегазового Совета Казахстана:

«80% нефти транспортируется по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Именно поэтому «Средний коридор» имеет огромное значение и, безусловно, Казахстан ищет альтернативные маршруты и инвесторов, способных поддержать эти маршруты».

Азербайджан находится в центре этого коридора — через него нефть и нефтепродукты из Центральной Азии и Каспийского бассейна идут на мировой рынок по трубопроводам, через порты и железнодорожные сети.

Колин Несбет, гендиректор Central Asia Marketing:

«Сотрудничество с правительствами, с правительством Азербайджана — помогло бы во всех отношениях и послужило бы страховкой от тех непредсказуемых расходов, которые несут отдельные компании — для них это было бы выходом».

Но серьёзной проблемой остаётся расширение пропускной способности, как на запад, так и на восток — это касается портовой инфраструктуры, железных дорог и судоходства по Каспийскому морю.

Шехряр Омар, гендиректор Института нефти Пакистана:

«Я считаю, что странам Центральной Азии следует обратить внимание на Пакистан в частности и на Южную Азию в целом — с точки зрения инвестиций в инфраструктуру для транспортировки своего газа на юг»,

По мере того как правительства и компании ищут устойчивые цепочки поставок, гонка за развитие новых коридоров через Евразию усиливается — благодаря чему Каспийский регион прочно закрепляется на глобальной энергетической карте.