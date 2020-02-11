Проливные дожди обрушились на Сан-Паулу

В самом населённом бразильском городе Сан-Паулу проливные дожди, прошедшие в воскресенье, привели к наводнениям и оползням. Местный житель успел снять на видео то, как потоки грязи разрушают дома. Позднее под завалами удалось спасти выжившую девочку. Из берегов вышли реки Тиете и Пинейрос, это привело к транспортному коллапсу на улицах города. Уровень воды начал снижаться только во вторник. А по оценкам метеорологом, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет.
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