Проливные дожди обрушились на Сан-Паулу

В самом населённом бразильском городе Сан-Паулу проливные дожди, прошедшие в воскресенье, привели к наводнениям и оползням. Местный житель успел снять на видео то, как потоки грязи разрушают дома. Позднее под завалами удалось спасти выжившую девочку. Из берегов вышли реки Тиете и Пинейрос, это привело к транспортному коллапсу на улицах города. Уровень воды начал снижаться только во вторник. А по оценкам метеорологом, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет.