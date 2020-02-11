Бретань: улицы заполнены морской пеной

Морская пена заполнила улицы порта Сен-Гвеноле в Бретани, на северо-западе Франции. Из-за шторма "Киара" растворённые в морской воде вещества и органические частицы "взболтались" в пену, а сильный ветер вынес её на берег, покрыв улицы городка слоем глубиной по колено взрослому.
Из-за урагана во Франции, по данным экстренных служб, по меньшей мере два человека погибли и около 30 получили травмы. 15 тысяч домов в Нормандии до сих пор остаются без электричества
Другие No Comment
Проливные дожди обрушились на Сан-Паулу
В Багдаде выпал снег
День пчеловода в храмах Болгарии
Фестиваль креативных санок в Татарстане
Пожары в Австралии сменились наводнениями
Живая цепь в знак протеста против насилия в отношении женщин
Шарджа: фестиваль света собирает гостей
No Comment: наиболее впечатляющие видеокадры за неделю
Массовая свадьба: смокинги, платья, медицинские маски
Рождение айсберга в Антарктике
Лесные пожары на Корсике
Петушиные бои приспособились к кризису в Венесуэле
Пелоси и Трамп: война жестов
Мирные жители бегут из Идлиба