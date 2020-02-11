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Бретань: улицы заполнены морской пеной

Морская пена заполнила улицы порта Сен-Гвеноле в Бретани, на северо-западе Франции. Из-за шторма "Киара" растворённые в морской воде вещества и органические частицы "взболтались" в пену, а сильный ветер вынес её на берег, покрыв улицы городка слоем глубиной по колено взрослому.

Из-за урагана во Франции, по данным экстренных служб, по меньшей мере два человека погибли и около 30 получили травмы. 15 тысяч домов в Нормандии до сих пор остаются без электричества

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