Массовая свадьба: смокинги, платья, медицинские маски

В Южной Корее, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса, состоялась традиционная массовая свадьба. Брачными узами сочетались 6000 пар. На церемонии присутствовали 18 тысяч гостей из разных стран мира. Все новобрачные - последователи "Церкви объединения", основанной в 1954 году отцом Мун Сон Мёном. Ни одна пара не отменила поездку из-за коронавируса, сообщил организатор Associated Press. Между тем некоторые женихи и невесты в качестве меры предосторожности надели медицинские маски. На данный момент в Южной Корее зафиксированы 24 случая заражения коронавирусом.