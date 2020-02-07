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Массовая свадьба: смокинги, платья, медицинские маски

В Южной Корее, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса, состоялась традиционная массовая свадьба. Брачными узами сочетались 6000 пар. На церемонии присутствовали 18 тысяч гостей из разных стран мира. Все новобрачные - последователи "Церкви объединения", основанной в 1954 году отцом Мун Сон Мёном. Ни одна пара не отменила поездку из-за коронавируса, сообщил организатор Associated Press. Между тем некоторые женихи и невесты в качестве меры предосторожности надели медицинские маски. На данный момент в Южной Корее зафиксированы 24 случая заражения коронавирусом.

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