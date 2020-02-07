Шардажа: фестиваль света собирает гостей

В Городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) проходит фестиваль света. Праздник, который проводится вот уже 10-й раз привлекает сотни тысяч туристов. Зрители любуются архитектурным великолепием города, которое подчеркивают расположенные у мечетей, университетских кампусов и исторических комплексов световые установки и музыкальное сопровождение. В создании световых шоу приняли участие постановщики и режиссеры из разных стран мира. Фестиваль продлится до 15 февраля.