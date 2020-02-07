No Comment: наиболее впечатляющие видеокадры за неделю

"Мона Лиза" из кубиков Рубика уйдет с молотка. Организаторы парижского аукциона рассчитывают выручить за работу французского художника Франка Сламы, известного под псевдонимом Invader ("Захватчик"), не менее 150 тысяч евро. Всего в создании необычной копии картины Леонардо да Винчи мастер использовал 330 кубиков Рубика. Вот уже двадцать лет Слама украшает улицы десятков городов мира пиксельными мозаиками. Мировая известность пришла к художнику, когда он при помощи керамических плиток стал переносить на стены зданий изображения персонажей одной из самых популярных видеоигр конца 1970-х Space Invaders.

Ученые на британском исследовательском судне "Джеймс Кларк Росс" засняли момент образования айсберга в антарктических водах, где сейчас самый разгар лета. Огромный кусок льда высотой до 40 метров и весом в тысячи тонн откололся от шельфового ледника в заливе Бьорген, близ острова Анверс.

Венок из чайных роз украсил звезду Кирка Дугласа на голливудской Аллее славы. Мир кино от Лос-Анджелеса до Канн отдал дань памяти одному из последних "священных монстров" Голливуда. Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. В число наиболее известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, входят "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), а также "Спартак" (1960). Актер исполнил роли более чем в 80 кинокартинах. В 1996 году он получил почетную премию "Оскар" за выдающуюся карьеру.