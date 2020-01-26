С каким размахом прилично отмечать "брексит"?

Великобритания готовится к «брекситу», который назначен на 31 января. После споров о порядке выхода из ЕС британское общество раскалывает новый вопрос: как отмечать «День брексита»? Одни настаивают, что это должен быть национальный праздник, а Лондон следует украсить цветами национального флага.

Противники «брексита» полагают, что это неуместно. По мнению пожизненного пэра, члена Либерал-демократической партии Великобритании Тони Гривза, «если государственный флаг будет использован для празднования чего-то, что поддерживает только половина страны, если его присвоит одна партия и её сторонники — это будет совершенно неправильно».

Для сторонников выхода из ЕС празднование 31 января — это возможность отметить одно из важнейших решений в истории страны. По словам евродепутата от «Партии брексита» Ричарда Тайса, в центре Лондона организаторы гуляний хотят собрать 30-40 тыс. человек: «Я думаю это будет оглушающий восторженный рёв толпы».

Ко дню «брексита» правительство обещает установить на Даунинг-стрит часы с обратным отсчётом. Здание Парламента собираются украсить союзными флагами Королевства, цветами которых — красным, белым и синим — хотят подсветить главные достопримечательности Лондона. Казначейство готовится к выпуску тематической монеты, посвящённой выходу из ЕС.

Свои акции 31 января планируют и противники «брексита». Они намерены пройти траурным шествием по центру столицы, чтобы проститься с европейскими перспективами.