"Брексит": британцы сдают евромандаты

Отныне Маркосу Росу Семпре придется жить на два города - между Мурсией и Брюсселем. Члену Испанской социалистической рабочей партии достанется одно из депутатских кресел, освобожденных в Европарламенте после "брексита". Свои места оставляют 73 британца.

"Наш политический вес вырастет. Дополнительные очки в равной мере получат все силы, которые обзаведутся таким образом новым представителем. А значит, когда речь пойдет о важных для Испании голосованиях, у нас будет больше возможностей повлиять на решение Европейского парламента", - говорит Маркос Рос Семпре.

В своей новой роли университетский профессор, эксперт в области градостроительства намерен сфокусироваться на проблемах климатических изменений. В вопросах экологии ни одна из стран-членов ЕС не должна отставать, партнерам не стоит жить прошлым, надо смотреть в будущее, считает депутат: "Европейский Союз многое теряет с связи с выходом Великобритании. Мы лишаемся союзника, стратегического партнера, очень сильного. Но не стоит зацикливаться на этой потере, необходимо взглянуть на возможности, которые перед нами открываются".

По итогам последних региональных выборов на родине Маркоса Роса в Мурсии победили ультраправые. Но он уверен, что Европа достаточно сильна и сможет одержать верх над экстремизмом.

"Над нами нависла серьезная угроза. Ультраправые получают все больше мест во многих национальных парламентах европейских стран, в самом Европарламенте. Это главное, над чем должен работать ЕС, с чем намерена бороться наша фракция социал-демократов. Необходимо сделать так, чтобы европейские граждане чувствовали, что о них заботятся, что союзные институты принадлежат им, защищают их интересы", - считает депутат.

"Кроме социалистов, своих новых депутатов в Европарламент отправляют такие политические силы, как Народная партия, "Граждане", Vox и "Вместе за Каталонию", члены которой выступают за независимость автономного сообщества. Наконец-то у Испании появится достаточное европейское представительство, как того и требует Лиссабонский договор", - передает из Мадрида Карлос Марласка, корреспондент Euronews.