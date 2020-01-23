Мигранты из Гондураса идут пешком в США. Они уже находятся на территории Мексики, где на днях местные власти начали задерживать участников этого первого в текущем году каравана мигрантов. Всего около 500 иностранных граждан смогли попасть на территорию Мексики через границу с Гватемалой, не имея необходимых для этого документов. Из них более 400 быстро были задержаны, однако еще порядка 50 человек укрылись в лесах. Глава мексиканского МВД Ольга Санчес Кордеро заявила, что власти готовы предоставлять убежище мигрантам из других стран, но не собираются выдавать им "транзитные визы", чтобы они могли беспрепятственно добраться до границы с США. В прошлом году президент США Дональд Трамп пригрозил обложить пошлинами в размере 5% товары из Мексики в связи с миграционным кризисом, возникшим на общей границе и тогда представителям двух стран удалось договориться.
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