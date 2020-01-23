Принц Чарльз под впечатлением от встречи с Тунберг

Принц Чарльз встретился с юной экоактивисткой Гретой Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе после его заявления о том, что растрачивать время в борьбе за спасение планеты больше нельзя. Он призвал мировых лидеров помочь человечеству свернуть с пути, ведущему к "катастрофе".

Принц Уэльский остался под впечатлением от встречи с Тунберг, сказав, что все эти годы боролся с проблемами окружающей среды ради будущего таких, как она. Он назвал активистку "выдающейся" личностью.