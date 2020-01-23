В Брукфилдском зоопарке недалеко от Чикаго праздники продолжаются: местные смотрители используют выброшенные елки в качестве игрушек для животных.
Гудзон, один из белых медведей зоопарка, получил в подарок дерево, украшенное рыбой и свежими овощами. В качестве звезды на верхушке елки выступил салатный кочан.
Амурский тигр Вихрь наслаждается игрой с перевернутым деревом, украшенным кусочками мяса.
Стада оленей и бизонов толкает елки и точит рога о хвойные ветки.
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