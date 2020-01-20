Австралия: вслед за пожарами - наводнение, ураган и град

Австралия продолжает страдать от стихийных бедствий. После смертоносных пожаров на страну обрушились песчаные бури, а теперь на юге выпал град.
Как сообщают жители южного штата Виктория, град достигал размеров куриного яйца и даже больше. В результате повреждены многие строения. Сообщается, что с воскресенья в Государственную службу Австралии по чрезвычайным ситуациям поступило около 1500 вызовов.
В середине октября прошлого года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 26 человек, уничтожено более 8,5 млн га леса.
Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье.
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