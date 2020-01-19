В польской деревне Милувке, расположенной у подножия горного массива Бескиды в Силезии, прошел фольклорный праздник, посвящённый Новому году. Участники празднества, наряженные в яркие одежды или шкуры животных, под звуки народных инструментов провели церемонию изгнания злых духов. Ритуал праздника восходит к дохристианским языческим обрядам.

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