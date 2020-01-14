Токио: развитие с оглядкой

_На этой неделе Euronews приглашает в Токио, чтобы подробнее познакомиться с двумя совершенно разными районами - это Сибуя с впечатляющими небоскребами и Симо-Китадзава, где легко потеряться в узких улочках y витрин винтажных магазинов. Оба района не стоят на месте и развиваются. Как именно? _

Квартал Сибуя - самое сердце Токио, гипнотический концентрат светящихся вывесок, место притяжения токийской молодежи, любителей моды и поп-культуры. Здесь расположен культовый перекресток, самый перегруженный в мире (его в пяти направлениях пересекают 3 тысячи человек). Зеленый свет зажжен, теперь перейти широкий проспект нужно за 45 секунд. Токийцы знают секрет: шагать нужно, подстраиваясь под ритм движущегося впереди человека, след в след. Наш журналист проверил: такой подход работает!

Сибуя не всегда был такой... Район развивался и рос вокруг небольшой пригородной железнодорожной станции. Именно здесь в 20-е годы верный пес Хатико ежедневно ждал с поезда своего хозяина, ушедшего из жизни. Собака приходила к назначенному времени в течение 9 лет. Верность Хатико запечатлена в камне: в Сибуе статуя Хатико - обязательная достопримечательность.

Наш собеседник, историк и писатель Кенши Исии, знает о квартале все. Он рассказывает и показывает: "После Второй мировой войны экономика Японии начала развиваться: на смену домикам пришли высотки, дороги заасфальтировали, позабыв о природе. Сегодня у нас вновь открыт вид на реку. А раньше железная дорога ее полностью закрывала".

Сибуя, квинтэссенция Токио, меняет облик, развивается. Небоскребы становятся еще выше, одновременно квартал спускается вглубь: здесь к 2027 году будут открыты пешеходные дорожки ниже уровня земли. "Изменения в этом районе отражают изменения в самом японском обществе, - считает профессор Исии. - Перемены в Сибуе дают нам представление о том, как страна будет выглядеть завтра".

Пять минут на скоростной электричке - и вы в Симо-Китадзаве, другом токийском районе с иной философией и инфраструктурой. Когда-то здесь находилась небольшая деревушка, после Второй мировой войны функционировал крупнейший в Токио "черный" рынок, в 70-е место стало излюбленным адресом хиппи.

Масао Цубаки открыл свой музыкальный магазин в 1982 году. Среди его клиентов - коллекционеры винила со всего мира. "Я вырос здесь, - вспоминает Цубаки. - В моем детстве, конечно, народу было меньше, но все равно сюда приходило немало людей, мам с детьми, которых притягивали местные магазины. Район уже тогда славился своим интересным ассортиментом с доступными ценами".

В чем, по мнению старожила сущность района? "Люди здесь милые, - приводит он пример. - Много баров с постоянными клиентами. Если вы местный житель, то можете зайти в симпатичное заведение после тяжелого дня, окунуться в расслабляющую атмосферу. Вам будет хорошо, как дома".

Традиционный японский квартал привлекает все больше иностранцев, многие решают здесь поселиться.

Шарлотта - родом из Великобритании, она живет в Симо-Китадзавеу же шесть лет. "Здесь очень здорово, повсюду симпатичные магазины, открываются новые заведения, так приятно. Всегда найдешь новый уголок, который интересно исследовать, - рассказывает она. - В квартале царит атмосфера маленького города. Мы приглашаем к нам всех желающих! Вас ждут типичные японские рестораны, вы откроете для себя настоящую японскую культуру".

В Токио старое и ультрасовременное сосуществуют удивительным образом. Философия города, уважение к традициям и интерес к головокружительным инновациям определяют вектор развития мегаполиса и облик его с кварталов и улиц.