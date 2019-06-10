Япония: стейк из пробирки

Ученые токийского университета выращивают в своей лаборатории искусственное мясо с прожилками говядины. Для этого исследователи используют миоциты - мышечные клетки. Процесс не требует разведения или убийства животных, и занимает около недели, что может оказать существенное влияние на продовольственные рынки.

Седзи Таккэути, професор Токийского университета: "К 2050 году население планеты достигнет девяти миллиардов человек. Животноводческим хозяйствам будет сложно удовлетворить потребности людей в их продукции. Возникает потребность в альтернативном варианте, а именно, в искусственном мясе. Многие японские предприятия пищевой промышленности хотят как можно скорее приступить к освоению технологий ".

Что касается вкусовых качеств, ученые говорят, что в будущем они планируют интегрировать в искусственное мясо жир, кровь и даже кости, чтобы получить вкус настоящей говядины. Производство мяса в пробирках поддерживают активисты по защите прав животных. Готовы ли в большинстве своем потребители перейти на культивируемое мясо?