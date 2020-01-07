Соревнование немецких ёлкометателей

В немецком городе Вайденталь, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц, прошли 14-е ежегодные соревнования по метанию рождественской ёлки. Техника метания избирается самими участниками и может напоминать как метание копья, так и толкание ядра. Символ Рождества и Нового года мечут как в высоту, так и в длину. В последней дисциплине победа досталась Франку Швендеру из Франкенека: он сумел забросить дерево на 23 м 17 см. В женском зачёте победа досталась Маргрет Кляйн-Рабер из саарского города Зирсбург, метнувшей ёлку на 17 м 47 см.
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