В Бразилии начался карнавальный сезон

Тысячи человек собрались 5 января в центре Рио-де-Жанейро, чтобы отпраздновать начало карнавального сезона. Красочные шествия под музыку самба, организованные энтузиастами, прошли в 20 местах города. Карнавальные мероприятия, организованные городскими властями, официально стартуют только 12 января. Они продлятся до начала Великого поста, который в этом году Римско-католическая церковь начнёт соблюдать 26 февраля.
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