Ещё 100 лет до гендерного равенства

Женщинам понадобится еще около ста лет, чтобы добиться гендерного равенства с мужчинами.

К такому выводу пришли специалисты швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум.

В отчете ученые проанализировали различия между полами в 153 странах, учитывали такие сферы, как образование, здравоохранение, политика, продолжительность жизни, экономика и карьера.

Саадия Захиди, руководитель исследований по гендерному равенству при Всемирном экономическом форуме:

"На гендерное неравенство влияют ряд факторов. Один из них - это переоценка ролей в обществе, которая произойдет в будущем. Пересмотреть нужно виды профессий, требуемые вакансии, доходы. На данный момент недостаточно женщин представлено в тех сферах, где заработная плата растет быстрее всего.

Хотя женщины составляют большинство от тех, кто получает диплом о высшем образовании, в сфере облачных вычислений, задействованы всего 12% женщин. Что касается специалистов по искусственному интелекту, там их 26%, в инженерии – около 15%. Таким образом мы можем наблюдать достаточно большой гендерный разрыв в этих сферах".

Тем не менее, ученые отмечают и положительные тенденции. В этом году хоть и незначительно, но увеличилось количество женщин занятых в политике, в сфере, которая часто считается мужской.

В парламенте женщин теперь 25%, что на 1% больше, чем в прошлом году, а в министерствах 21%, это на 2% больше.

Мировой рейтинг по гендерному равенству в этом году, как и в прошлом, возглавляет Исландия. Внизу списка - Пакистан, Ирак и Йемен. Россия в 2019 опустилась на шесть пунктов и оказалась на 81 месте.

Согласно исследованию, практически полное равенство достигнуто в здравоохранении (97%) и образовании (96%), а вот что касается экономики, то здесь показатель снизился по сравнению с прошлым годом.

Эксперты считают, что для глобального гендерного равенства в этой сфере понадобится ещё более 250 лет.