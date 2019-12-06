Смена караула. Роман о "брексите". Венгерские подтасовки. ФРГ страдает

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

В этом городе на минувшей неделе произошли перемены. Урсула фон дер Ляйен теперь официально возглавляет Еврокомиссию, и некоторые из собственных обещаний уже начали преследовать её.

Например: гендерное равенство. Еврокомиссия остаётся преимущественно мужской, и штабами лишь немногих комиссаров командуют женщины.

Её флагманская «Зелёная сделка» подвергается критике со стороны климатических активистов ещё до своего представления на следующей неделе.

И, конечно же, есть много незаконченных дел от её предшественника.

Несмотря на все это, мы видели сентиментальные прощания и приветствия.

Передача эстафеты произошла. Жан-Клод Юнкер из Люксембурга уступил свои полномочия немке Урсуле фон дер Ляйен. Церемония была не помпезной, а деловой и довольно простой, что соответствует нынешнему состоянию Евросоюза.

Юнкер, не скрывавший, что уходит с облегчением, сдёрнул покрывало с собственного фотопортрета — похоже, он сделал это неохотно.

Итак, в Брюсселе завершилась смена караула, начавшаяся с майских выборов. Несколькими днями раньше поляк Дональд Туск передал пост Председателя Евросовата бельгийцу Шарлю Мишелю.

Роман о "брексите"

Если всё пойдёт по плану, Британия покинет Европейский Союз 31 января. Эта проблема породила глубокие разногласия в британском обществе.

Писатель Джонатан Коу использовал эти разногласия в своем романе, с которым завоевал Европейскую книжную премию этого года. Он дал нам интервью:

Euronews: Что побудило вас написать книгу, и как вы объясняете её огромное влияние и успех?

Коу: В этой книге я вернулся к группе персонажей, о которых я уже писал в двух моих предыдущих романах: «Клуб Роттеров» и «Замкнутый круг». То есть персонажи, или многие из них, были созданы ранее. Намерение состояло в том, чтобы придать человеческое лицо политическим событиям, как в общественной, так и в частной сфере, написав о персонажах, которые, как я знал, были уже знакомы многим моим читателям, и уже кого-то затронули.

Euronews: Меньше, чем через неделю в Соединённом Королевстве пройдут выборы. Ожидаете ли вы, что страна выйдет из нынешнего цикла?

Коу: Не думаю, что цикл будет нарушен этими выборами. Люди очень недовольны, они чувствуют, что их голосов не слышат, и проведение выборов каждые пять лет не удовлетворяет эти их нужды. Но в то же время референдум - это, по-моему, очень грубый и опасный инструмент. Возможно, путём создания какой-нибудь гражданской ассамблеи можно преодолеть отрыв власти от народа.

Euronews: До того, как Борис Джонсон стал премьер-министром, вы описали его как «человека, который достигает своей цели, будучи забавным и самоуничижительным». Как вы оцениваете его как главу правительства?

Коу: Знаете ли, британцы всегда очень тепло относились к людям, которые заставляли их смеяться. Но я думаю, что, может быть, сейчас, став премьер-министром, он должен немного пересмотреть свою персону, потому клоунада – это не всегда то, что требуется от государственного мужа. Мистеру Джонсону с трудом, но удастся быть переизбранным, и нас ждут очень трудные и конфронтационные пять лет.

Венгерские подтасовки

Националистическое правительство Венгрии обладает абсолютным большинством, что даёт премьер-министру Виктору Орбану широкие полномочия.

Но - прошлогодними выборами манипулировали! Это потрясающий вывод сделала международная неправительственная организация, которая расследовала эти выборы в течение года.

Они утверждают, что если бы голосование не было сфальсифицировано, власть Орбана была бы ограничена.

Мы попросили у его правительства и его партии комментариев, но ответа не последовало.

Германии грозят бедствия

А теперь поговорим об изменении климата.

На международной конференции по климату в Мадриде на этой неделе был опубликован последний Глобальный индекс климатических рисков.

Он отслеживает связанные с климатом стихийные бедствия, такие, как жара, засуха, ураганы, а также человеческие жертвы и финансовые потери.

Среди трех стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений, была европейской — это Германия! Другие - Япония и Филиппины.

В 2018 году Германия испытала сильную жару и засуху - результаты: более 1300 смертей, потери урожая и лесные пожары. Ущерб из-за погоды составил 4,5 миллиардов евро.

Исследователи прогнозируют, что Германия станет зоной постоянного бедствия, если не произойдёт радикальных изменений.

На этой мрачной ноте завершим сегодняшний выпуск".