Великобритания: темы климата в предвыборной повестке

Меньше недели остается до выборов в Великобритании. Партийные лидеры борются за каждый голос. Среди обсуждаемых тем лидирует "брексит", но и об изменениях климата политики не забывают.

Корреспонденты Euronews отправились в Брайтон, чтобы узнать о надеждах избирателей.

Житель Брайтона

"Вопросы изменения климата важны. Политики были вынуждены заняться этим. Многие считают, что проблема далеко в будущем, и им не нужно самим предпринимать какие-либо действия. Думаю, люди заставят политиков обратить внимание на вопросы климата"

Житель Брайтона

"Мы посмотрели на все партии и, честно говоря, ни одна из них не предлагает разумного плана, особенно в том, что касается вопросов экологии. Она где-то далеко в их списке, поэтому на этот раз я буду голосовать за "зеленых"

Наши корреспонденты встретились с депутатом от партии "зеленых", которая сейчас сталкивается с вызовами, исходящими от крупных партий.

Джек Пэррок, Euronews

"Что вы делаете для того, чтобы отличаться от других, ведь они приняли ту же повестку?"

Кэролайн Лукас, депутат от партии "зеленых"

"Правительство признает, что климатическая чрезвычайная ситуация существует, и что к 2050 году, через 30 лет, мы попытаемся достичь нулевых выбросов. Это недостаточно амбициозно. Я думаю, что тот факт, что правительство согласилось с реальностью проблемы – это хорошо, потому что мы можем показать пропасть между тем, что они говорят, и тем, что делают"

"Зеленые" выступают против "брексита", и это может стоить им голосов. Выборы покажут, насколько климат действительно важен, считают наши корреспонденты.

Джек Пэррок, Euronews

"Это был самый жаркий год за всю историю метео наблюдений. Возможно, не достаточно жаркий, чтобы есть мороженое в декабрьский полдень. И все же вопросы экологии играют большую роль в этой предвыборной гонке"

Винсент Макавини, Euronews

"Я думаю, что вряд ли "зеленым" удастся получить много мест, но Кэролайн Лукас сохранит свое. Люди действительно хотят видеть, что партии не произносят пустые слова, а серьезно относятся к проблеме. И это может стать одной из причин, почему мы окажемся с подвешенным парламентом, а не с парламентом, где консерваторы получили большинство"

Джек Пэррок, Euronews

"Очевидно, что вопросы экологии будут играть все большую роль в предвыборной гонке"