Борис Джонсон приступает к выполнению предвыборных обещаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе первого после досрочных всеобщих выборов заседания парламента заявил, что настало время осуществлять данные во время избирательной кампании обещания.

Получив по итогам выборов большинство в палате общин, Джонсону будет несложно выполнить главное из них - вывести страну из ЕС до 31 января.

Мы должны оправдать доверие тех, благодаря кому здесь оказались. Мы должны решить задачи, о которых говорила королева в своей речи. Главный урок этой избирательной кампании, послание, которое я слышал в разных частях Великобритании, не только в том, что люди хотят от своего правительства завершения истории с брекситом, хотя и это тоже, они хотят, чтобы мы двигали страну вперед. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Лидер лейбористов Джереми Корбин в ходе первых дебатов в парламенте выступил с критикой планов премьер-министра.

Джонсон сейчас намеренно воскресил угрозу брексита без сделки. Это может подкосить промышленность и негативно сказаться на занятости. И эта угроза сейчас внесена в законопроект о выходе страны из ЕС. Премьер-министр неоднократно демонстрировал, что его приоритет - соглашение с Дональдом Трампом Джереми Корбин Лидер Лейбористской партии

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС теперь включает положение о невозможности продления переходного периода, который начинается после выхода страны из ЕС и должен завершиться в последний день 2020 года.