Борис Джонсон приступает к выполнению предвыборных обещаний

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе первого после досрочных всеобщих выборов заседания парламента заявил, что настало время осуществлять данные во время избирательной кампании обещания.
Получив по итогам выборов большинство в палате общин, Джонсону будет несложно выполнить главное из них - вывести страну из ЕС до 31 января.
Лидер лейбористов Джереми Корбин в ходе первых дебатов в парламенте выступил с критикой планов премьер-министра.
Законопроект о выходе Великобритании из ЕС теперь включает положение о невозможности продления переходного периода, который начинается после выхода страны из ЕС и должен завершиться в последний день 2020 года.