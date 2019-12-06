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Саудовская Аравия

Выход на биржу Saudi Aramco

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  Ирина Шелудкова 
Выход на биржу Saudi Aramco
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Крупнейшая в мире государственная нефтяная компания Saudi Aramco ("Сауди Арамко") проведет первичное публичное размещение своих акций 11 декабря. Об этом сообщила саудовской биржа Tadawul.

Власти страны намерены разместить 1,5% акций нефтяной компании по стоимости , установленной на верхней границе ценового диапазона — в 32 реала, или 27 центов.

Таким образом листинг Saudi Aramco станет самым дорогим выходом на биржу. Сделка принесет 25,6 млрд долларов и превзойдет продажу в 2014 году акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group, которая принесла 25 млрд долларов.

Правительство Саудовской Аравии планирует направить вырученные средства на программу диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости.

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