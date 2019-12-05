В Лионе начался "Праздник света"

Одно из самых больших световых шоу в мире "Праздник света" началось в Лионе. Ежегодно в город приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть работы ведущих художников и режиссеров по свету.

В этом году первый день праздника совпал с общенациональной забастовкой во Франции. Среди прочих бастуют сотрудники железной дороги, что может затруднить приезд некоторых туристов.

Жан-Франсуа Зуравик, координатор ''Праздника света'' в Лионе

''Офис по туризму сообщает нам, что многие люди, которые не смогут приехать на поезде, приедут на машине, поэтому мы не уверены, что посетителей будет меньше''

Place Bellecour у подножия статуи Людовика XIV превращается в огромное освещенное поле.

Многие художники вкладывают в свои работы особый смысл.

Филипп Коттен, режиссер светового шоу

''Уже несколько лет я ставлю окружающую среду, планету, глобальное потепление в центр своего творческого исследования. Это шоу заканчивается большим штормом, предупреждающим нас, что люди должны знать о рисках. Мы наблюдаем все больше и больше периодов засухи, а затем из-за дождей внезапно все рушится. Наводнения – это проблема городов''

Парящие в воздухе частицы света нарушают тьму на Place des Célestins. Они гипнотизируют наблюдающих своим танцем. Задумке художника, эта инсталляция – аллегория на цифровые данных, отправляемые каждый день через соцсети.

''Праздника света'' в Лионе продлится до 8 декабря.