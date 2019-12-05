Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

В Лионе начался "Праздник света"

 Комментарии
  Мария Сашинская 
В Лионе начался "Праздник света"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Одно из самых больших световых шоу в мире "Праздник света" началось в Лионе. Ежегодно в город приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть работы ведущих художников и режиссеров по свету.

В этом году первый день праздника совпал с общенациональной забастовкой во Франции. Среди прочих бастуют сотрудники железной дороги, что может затруднить приезд некоторых туристов.

Жан-Франсуа Зуравик, координатор ''Праздника света'' в Лионе

''Офис по туризму сообщает нам, что многие люди, которые не смогут приехать на поезде, приедут на машине, поэтому мы не уверены, что посетителей будет меньше''

Place Bellecour у подножия статуи Людовика XIV превращается в огромное освещенное поле.

Многие художники вкладывают в свои работы особый смысл.

Филипп Коттен, режиссер светового шоу

''Уже несколько лет я ставлю окружающую среду, планету, глобальное потепление в центр своего творческого исследования. Это шоу заканчивается большим штормом, предупреждающим нас, что люди должны знать о рисках. Мы наблюдаем все больше и больше периодов засухи, а затем из-за дождей внезапно все рушится. Наводнения – это проблема городов''

Парящие в воздухе частицы света нарушают тьму на Place des Célestins. Они гипнотизируют наблюдающих своим танцем. Задумке художника, эта инсталляция – аллегория на цифровые данных, отправляемые каждый день через соцсети.

''Праздника света'' в Лионе продлится до 8 декабря.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.