Банкет для слонов в Таиланде

В столице провинции Сурин в Таиланде прошел парад слонов. Десятки тысяч человек ожидают открытия ежегодного фестиваля слонов, самом большом в мире. Возглавляли шествие слоны-близнецы Тонг Кхам и Тонг Тан. По окончанию шествия национальных животных Таиланда ожидало настоящее пиршество - 50 тонн фруктов на 400-метровом столе.
С 1962 года в северо-восточной провинции Сурин проводится традиционный фестиваль ловли слонов. Царственные животные демонстрируют свою силу, грацию и интеллект во время многочисленных праздничных мероприятий. Основным поставщиком слонов веками служил именно этот регион. Здесь до сих пор живут самые искусные погонщики слонов в Юго-Восточной Азии.
Другие No Comment
В Шанхае прошел чемпионат по фристайл-слалому
Испания: то снег, то вода
Гонконг: на войне как на войне
Хоккайдо во власти непогоды
В бар за глотком воздуха
Над пещерой в вингсьюте
Протесты и столкновения в Багдаде
Туризм в затопленной Венеции
Эдинбургский замок: "Замок света и огней"
"Железный человек" вновь побил рекорд
Демонстранты напали на несогласного
Дед Мороз: пишите письма
Индия: верблюжий базар в Раджастхане
Новое восхождение "Французского человека-паука"