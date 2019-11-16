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Банкет для слонов в Таиланде

В столице провинции Сурин в Таиланде прошел парад слонов. Десятки тысяч человек ожидают открытия ежегодного фестиваля слонов, самом большом в мире. Возглавляли шествие слоны-близнецы Тонг Кхам и Тонг Тан. По окончанию шествия национальных животных Таиланда ожидало настоящее пиршество - 50 тонн фруктов на 400-метровом столе.

С 1962 года в северо-восточной провинции Сурин проводится традиционный фестиваль ловли слонов. Царственные животные демонстрируют свою силу, грацию и интеллект во время многочисленных праздничных мероприятий. Основным поставщиком слонов веками служил именно этот регион. Здесь до сих пор живут самые искусные погонщики слонов в Юго-Восточной Азии.

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