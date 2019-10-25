Лебединые песни Туска и Юнкера. Фараж растрогался

Программу "О положении Союза" ведёт из Европарламента Даррен Маккафри:

"На этой неделе евродепутаты собрались в Страсбурге в ожидании того, что премьер Борис Джонсон добьётся утверждения своей сделки по "брекситу". Но дела шли не совсем по плану - на той стороне Ла-Манша.

Впервые за три года соглашение о выходе из Евросоюза Великобритании прошло во втором чтении через её парламент, но уже через несколько минут идея изучить, обсудить и принять его за три дня была отклонена.

Надежды на завершение развода к концу месяца рухнули. Европарламент снова ждёт определённости в Вестминстере.

«Британский парламент просит больше времени, и я его понимаю, - сказал голландский евродепутат Бас Эйкхаут. - Это - важнейшая сделка, которая окажет огромное влияние на Европу, Соединённое королевство и на всех граждан. Быстро изучить сотню с лишним страниц этото документа никак невозможно".

«Даже если британская сторона его за несколько недель ратифицирует, то нам потребуется для его ратификации тоже несколько недель, - говорит бельгиец Филипп Ламбертс. - Поэтому разумно было бы дать отсрочку до 31 января».

«Если лейбористской партии будет сопутствовать успех, то она может устроить повторный референдум, - говорит немец Манфред Вебер. - В моем понимании, это был бы хороший вариант. Но всё зависит от Лондона, и я думаю, ему надо дать больше времени».

«Правильно было бы предоставить слово народу, - говорит лейборист Ричард Корбьетт. - Не назначить новое голосование это всё равно, что сказать: «Вам дали высказаться на референдуме три с половиной года назад, а теперь заткнитесь и проглотите всё, что предложит вам придет правительство, как бы плохо это ни было."

На этой неделе говорили не только о “брексите». В среду в центре внимания была Турция. Евродепутаты призвали эту страну ответить за последствия её наступления в Сирии.

На этой парламентской сессии говорили до свиданья Дональду Туску и Жан-Клоду Юнкеру. Председатели Совета ЕС и Еврокомиссии выступили в последний раз, прежде чем передать бразды правления своим преемникам.

Союз, который они оставляют, похоже, не расширяется. Во всяком случае пока. Юнкер и Туск выразили сожаление по поводу отмены переговоров с Северной Македонией и Албании об их вступлении в ЕС.

Пора паковать чемоданы. Политики и журналисты возвращаются в Брюссель, где на следующей неделе настанет черед главы ЕЦБ Марио Драги попрощаться. Бельгия должна решить, что делать с лидером каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном. А мы отметим тот день, когда Британия должна покинуть ЕС, но ей, наверное, снова дадут отсрочку.

В заключение замечу, что евроскептика Найджела Фаража и Жан-Клода Юнкера не назовёшь закадычными друзьями. Они занимают противоположные места на политическом спектре. Но у них заметно взаимное уважение и, осмелюсь сказать, приязнь.

"Я думаю, важно, особенно с учетом поляризации политики в наши дни, понять, что вы можете придерживаться иной точки зрения, чем кого-то другой, - сказал Фараж. - Но Жан-Клод нравится мне как личность, мне всегда приятна его компания".