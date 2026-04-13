Блокада США иранских портов вступила в силу. Трамп грозит уничтожать "атакующие корабли"

В понедельник вступила в силу военно-морская блокада портов Ирана со стороны США. Президент Дональд Трамп предупредил, что любые атакующие корабли будут "уничтожены", если они попытаются ее прорвать.

"Иранский флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный — 158 кораблей. Мы не поразили их небольшое количество так называемых "быстроходных ударных кораблей", потому что не сочли их большой угрозой", — написал Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social.

"Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с применением той же системы, которую мы используем против наркоторговцев на судах в открытом море".

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале блокады всех иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, а Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило предупреждения о том, что блокада распространяется на все суда, независимо от флага.

Трамп объявил в социальных сетях, что заблокирует стратегический торговый маршрут через Ормузский пролив, который он ранее требовал от Тегерана полностью открыть, после того как вице-президент Джей Ди Вэнс покинул мирные переговоры с иранской делегацией в Исламабаде в выходные без достижения соглашения.

Скриншот сообщения в социальной сети @realDonaldTrump

"Предположительно, намерение Трампа состоит в том, чтобы попытаться лишить Иран экспортных доходов и заставить основных покупателей нефти Ирана, в частности Китай, оказать давление на Тегеран, чтобы он прекратил блокировку пролива", - считает аналитический центр The Soufan Centre.

Несмотря на угрозы, не было никаких признаков немедленного возобновления войны, которая прекратилась благодаря перемирию, вступившему в силу на прошлой неделе.

Цены на нефть, которые упали после перемирия, в понедельник подскочили примерно на 8 %, а ключевые контракты на нефть WTI и Brent превысили отметку в 100 долларов (85 евро) за баррель.

Провалившиеся в минувшие выходные переговоры разрушили надежды на скорейшее заключение соглашения, которое навсегда бы положило конец войне, унесшей тысячи жизней, и, повергшей в смятение мировую экономику с момента начала военного конфликта в конце февраля.

Движение через пролив, ключевой маршрут для мировых поставок нефти и газа, было сильно ограничено с начала войны, причем Иран разрешил проход только некоторым судам, обслуживающим дружественные страны, такие как Китай.

"Блокада будет беспристрастно применяться в отношении судов всех стран, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах", — заявило Центральное командование США, добавив, что она начнётся в понедельник в 15:00 по центральноевропейскому времени.

Американские войска не будут препятствовать судам, следующим через пролив в неиранские порты и из них, добавили в командовании.

В воскресенье Трамп написал в социальных сетях, что его цель - очистить пролив от мин и вновь открыть его для судоходства, но нельзя допустить, чтобы Иран получал прибыль от контроля над водным путем.

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами после выхода из самолета Air Force One на базе Эндрюс, 12 апреля 2026 года. @realDonaldTrump

Николь Граевски, доцент Центра международных исследований Sciences Po, заявила, что блокада со стороны США — это "не просто незначительный принудительный сигнал", а скорее эффективное возобновление войны.

Военное командование Ирана выступило с заявлением, назвав блокаду преступным актом пиратства.

"Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Аравийского моря окажется под угрозой, ни один порт в Персидском заливе и Аравийском море не будет в безопасности", — предупреждается в заявлении.

Китай, соперник Вашингтона и крупный импортер иранской нефти, также раскритиковал этот план.

"Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности, стабильности и беспрепятственного потока отвечает общим интересам международного сообщества", — заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, призвав Иран и США не возобновлять войну.

Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе. 11 марта 2026 года AP Photo

Что говорят союзники Вашингтона по НАТО?

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что запланированная военно-морская блокада "не имеет смысла". "Это еще один эпизод в этой нисходящей спирали, в которую нас затянуло", — сказала она.

А в интервью радио BBC премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания не присоединится к блокаде, добавив, что Соединенное Королевство "не будет втянуто" в войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания проведут на этой неделе конференцию со странами, готовыми присоединиться к "мирной многонациональной миссии" по обеспечению безопасности пролива, но что она будет "строго оборонительной" и начнет действовать только тогда, когда позволят обстоятельства.