Джейн Фонда задержана за протест в защиту климата

80-летняя Джейн Фонда решила тряхнуть стариной и приняла участие в акции протеста в защиту климата перед Белым домом. Поскольку манифестация не была согласована, полиция Капитолия задержала известную актрису, надела на нее пластиковые наручники и посадила в автозак. Вместе с Фондой был задержан другой голливудский актер и продюсер Сэм Уотерстон. Джейн Фонда заявила журналистам, что решила принять участие в вашингтонском мероприятии, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Она рассказала, что в последний раз была задержана в 70-е, когда вела кампанию против войны во Вьетнаме. По словам Фонды, выйти на улицу сегодня ее подвигла деятельность шведской эко-активистки Греты Тунберг. На вопрос, что изменилось за прошедшие 40 лет, Фонда пошутила, что в 81 год гораздо сложнее залезать в автозак с завязанными руками.