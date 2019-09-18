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Камбоджийцы покидают дома на лодках

Сильное наводнение обрушилось на Камбоджу, затопив несколько провинций королевства. Тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома из-за водной стихии.

За последние 10 дней здесь погибли одиннадцать человек, в том числе двое детей, 10 000 семей из 14 провинций были эвакуированы накануне. Так же в Камбодже было затоплено 100 000 домов, 25 000 гектаров рисовых полей и 5 000 гектаров полей с другими сельскохозяйственными культурами.

Камбоджийские сми сообщают, что в провинции Прейвенг затоплены целые деревни, а местные жители покидают свои дома на лодках.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится, а уровень воды продолжит расти.

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Аборты: протесты в Эквадоре

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Аборты: протесты в Эквадоре

На улицах эквадорской столицы Кито во вторник прошли массовые акции протеста и столкновения с полицейскими после того, как законодатели Национальной Ассамблеи отклонили предложение о реформировании и смягчении закона об абортах в случаях изнасилования