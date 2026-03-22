Иран пригрозил в воскресенье принять ответные меры, если его энергетические объекты подвергнутся нападению, предупредив, что в ответ он атакует энергетическую инфраструктуру США и Израиля. Об этом сообщают государственные СМИ со ссылкой на представителя иранских военных.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум Ирану с требованием полностью открыть Ормузский пролив, пригрозив "уничтожить" его электростанции, если Тегеран этого не сделает.

"В течение 48 часов с этого момента Соединенные Штаты Америки нанесут удар по различным электростанциям Ирана и уничтожат их, начав с самой большой", - написал он на своей платформе социальных сетей Truth Social.

Его последнее сообщение появилось через день после того, как он заявил, что рассматривает возможность "свертывания" военных операций в регионе. При этом Соединенные Штаты направили в регион дополнительные войска и военные корабли.

Нападения на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив - важнейший коридор для транспортировки мировой нефти - и угрозы новых нападений остановили почти все танкеры, проходящие через этот пролив. Через пролив, расположенный между Персидским и Оманским заливами, обычно проходит около 20 % мирового объема торговли нефтью.

Последнее событие свидетельствует о том, что американо-израильская война против Ирана, которая длится уже четвертую неделю, не подает признаков завершения.

В конце субботы Тегеран совершил нападение на южные израильские города Димона и Арад, расположенные рядом с центром ядерных исследований в Негеве.

Люди смотрят на жилые дома, поврежденные в результате иранского ракетного удара в Араде, южный Израиль, воскресенье, 22 марта 2026 года. AP Photo/Ohad Zwigenberg

"Если израильский режим не сможет перехватить ракеты в сильно защищенном районе Димоны, это, с оперативной точки зрения, будет означать начало новой фазы битвы", - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф на X до того, как распространилась информация об ударе по Араду.

Считается, что Израиль обладает ядерным оружием, но он не подтверждает и не отрицает его наличие.

Тегеран заявил, что удар был нанесен в отместку за предыдущий удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе, ответственность за который Израиль отвергает.

Наблюдательный совет ООН по ядерной энергии сообщил, что не было никаких признаков утечки радиации, но призвал к "военной сдержанности, чтобы избежать любого риска ядерной аварии".

Вашингтон отказался комментировать удар по Натанзе, который также был нанесен во время 12-дневной войны в июне.