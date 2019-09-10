Собачий сёрфомарафон в Калифорнии

В Ранчо Санта-Фе, Калифорния прошел ежегодный "сёрфомарафон"... для собак.

Приют для животных Хелен Вудворд проводит подобные соревнования уже в 14-й раз. Хвостатые соревновались не только в покорении волн, но и участвовали в конкурсе костюмов. Главный приз — большая кость. Все средства, собранные от "сёрфомарафона" пошли в фонд помощи брошенным домашним животным.

Первым в соревнованиях собакосёрфингистов стал питбуль по кличке Фейт, в конкурсе костюмов победил чихуахуа Спаркл, переодетый в маленькую акулу.