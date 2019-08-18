Газа-Израиль: стрельба на границе

Несколько палестинцев убиты на границе Израиля и Сектора Газа.

По сообщениям палестинской стороны, израильские военные застрелили троих арабов, ещё один был ранен. При этом подробности произошедшего не приводятся.

По израильским данным, военные ликвидировали пятерых боевиков ХАМАС и «Исламского джихада». Предполагаемые террористы пытались проникнуть на территорию еврейского государства. По группе был открыт огонь из танка и вертолёта.

За несколько часов до этого стороны обменялись ракетными ударами: четыре неуправляемых ракеты были запущены с палестинской стороны, три из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Израильский ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС на севере Сектора Газа.