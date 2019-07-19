Брегенцский фестиваль: поющие на воде

Брегенцский фестиваль открылся в этом году оперой Джузеппе Верди «Риголетто». Представления под открытым небом проходят в австрийском Брегенце ежегодно, начиная с 1946 года.

– Это открытие фестиваля стало для нас непростой задачей, потому что мы пытаемся продемонстрировать по кусочку от всего, что будет представлено, в виде своего рода «закуски», – рассказывает Элизабет Соботка, директор фестиваля. – Вот такая возникла концепция, которая показалась нам очень забавной.

Амфитеатр под открытым небом на 7000 мест окружает самую большую в мире плавучую сцену. Немецкий художник-постановщик Филип Штёльцль который трудился здесь над декорациями, рассказывает о связанных с этим технических сложностях:

– Во-первых, здесь сильно меняется уровень воды, причём даже летом. Кроме того, случается лёгкое волнение, дует ветер. Природа создаёт немало технических проблем, а также проблем с безопасностью.

Сюжет «Риголетто» сейчас совершенно актуален, эта опера идеально подходит к дебатам о домогательствах. В ней идёт речь о злоупотреблении властью, о человеке, герцоге Мантуанском, который находится на вершине иерархии. Он пользуется правом «первой ночи» и объявляет всех женщин своими. То есть это – мужской мир. Вот, в основном, о чём это.

В программе мероприятия и опера «Дон Кихот» Жюля Массне. Тем, кто хочет побывать здесь, следует поторопиться, потому что большинство билетов уже распродано. Завершается Брегенцский фестиваль 27 августа.