Всемирный день народонаселения: рост несмотря на высокую смертность

Всемирный день народонаселения был учрежден в 1989 году управляющим советом Программы развития ООН для привлечения внимания к глобальным демографическим проблемам. На тот момент общая численность населения нынешних 28 стран Евросоюза составляла 474 миллиона человек.

За последние 30 лет население выросло более чем на 8%, по данным европейской статистической службы "Евростат". Население ЕС в настоящее время превышает 513 миллионов человек. Это на 1,1 млн человек больше, чем в 2017 году, причём рост населения обусловлен чистой миграцией, так как в 2018 году в ЕС зарегистрировано больше смертей, чем рождений.

В России за последние 30 лет население сократилось примерно на 4% или, в абсолютном выражении, на 619 тысяч человек. Уровень смертности в расчёте на 1000 человек также, как и в Европе превышает уровень рождаемости.

На западе Европы уже второй год подряд регистрируется больше смертей, чем рождений. Однако численность населения ЕС в 2017 году увеличилась более, чем на миллион: в тот год из стран из-за пределов ЕС, в Европу переехали около 2,4 миллиона человек.

В 2018 году самые высокие показатели смертности - у Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии, в то время как в Ирландии, Великобритании, Франции и Швеции самая высокая в Европе рождаемость.

Рождаемость превышает смертность в Ирландии, в то время как в Болгарии число смертей значительно превышает число рождений. Самый низкий в ЕС уровень рождаемости - в Италии.

Как и в России, численность населения за последние годы сократилась в 10 государствах-членах Евросоюза. Наиболее серьёзное сокращение наблюдалось в Латвии, Болгарии и Хорватии. Наибольший прирост населения был на Мальте (которая, как и другие страны Средиземноморья, принимает у себя мигрантов), а также в Люксембурге, в Ирландии и на Кипре.

Германия и Франция - самые густонаселенные страны блока (по состоянию на 1 января 2019 года). За ними следом идут Великобритания, Италия и Испания. Население Германии составляет 16,2% от общей численности населения Евросоюза: 83 млн. граждан, а население Франции - 67 млн. человек (или 13,1% в рамках ЕС). За исключением шести самых густонаселенных стран ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша и Франция), в каждой из остальных стран проживает менее 4% населения ЕС.

В России пик численности населения пришёлся на 1993 год, после чего она неуклонно сокращалась вплоть до 2009 года (когда в стране проживало 142,7 млн человек). За последние 10 лет население России выросло примерно на 4 млн граждан. По годам прирост населения РФ в последние 10 лет распределен неравномерно, самый высокий прирост отмечен в 2014 году - более 2,5 млн человек.

Рождаемость в России, как и во многих странах Европы, по-прежнему не дотягивает до уровня, необходимого для естественного прироста населения (2,1 ребёнка на семью). Среди основных причин демографического кризиса, о котором уже не первый год говорят социологи: