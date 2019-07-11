В тревоге о климате и за будущее планеты

Июнь выдался самым жарким в истории метеонаблюдений. Летние температуры бьют рекорды из года в год, заставляя людей всё больше беспокоиться за своё будущее.

"Это беда. Однажды у планеты всё наладится. Но нас на ней уже не будет. Наши дети - вот о ком стоит тревожиться", - говорит наша собеседница.

В Американской ассоциации психологов всерьёз задумываются о необходимости включить тревожность и опасения, связанные с климатом, в список психических расстройств. Наша собеседница - опытный венгерский специалист - уже сталкивалась с подобным в своей практике.

"У меня есть пациенты, которые обратились за помощью с этой проблемой. Они настолько озабочены изменением климата, что это наносит вред их здоровью, мешает им в повседневной жизни", - рассказывает Эстер Хатсеги.

Жители города особенно остро ощущают свою беспомощность перед лицом угрозы.

"Я стараюсь делать всё возможное, например, не покупаю пластиковые бутылки. Мой следующий автомобиль скорее всего будет с гибридным двигателем. Я делаю всё, что в моих силах", - заверяет этот прохожий.

Последствия изменения климата испытывают на себе и жители сельской местности. По словам многих фермеров, масштабы ущерба с каждым годом увеличиваются.

"В нынешнем сезоне было так: зима прошла без осадков, весной дождя почти не было. Мы боялись, что трава не вырастет вовсе и скот будет нечем кормить", - вспоминает венгерский фермер Андраш Ордог, который сумел заготовить на зиму только треть от необходимых запасов сена. Зато у него есть идеи, как можно разрешить некоторые проблемы, связанные с климатом.

"Этот канал длиной в несколько километров. Книзу он расширяется. В прошлом году при помощи простой конструкции из мешков с песком мы смогли направить поток воды сюда и распределить её по лугам. Результатом все были довольны - нам удалось собрать около 60 стогов сена", - заключает Андраш.

Но многим фермерам всё же приходится постепенно сокращать поголовье скота и держать лишь тех животных, которых они в состоянии прокормить, понимая, что в этой борьбе с изменением климата силы явно не равны.