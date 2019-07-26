"Зеленый" фонд для ЕС?

В Европе жара. И климатические изменения вновь в центре брюссельских дебатов. Новоизбранный евродепутат Petros KokkАlis предлагает создать структурный "зеленый" фонд ЕС - наподобие социального. По мнению парламентария, новый финансовый инструмент необходимо интегрировать в бюджет ЕС на 2021-2027 гг. Фонд бы выделял на проекты в области окружающей среды по одному миллиарду евро ежегодно.

Мадам Фон дер Ляйен обещает потратить тот же триллион в течение ближайших десяти лет. Но этого недостаточно. Сегодня инвестиции в "зеленую" инфраструктуру составляют около 0,4% мирового ВВП, то есть около 300 млрд евро. Необходимо привлекать как государственные, так и частные инвестиции. Частные инвесторы уже вкладываются в "зеленые" проекты. Существование специального структурного фонда ЕС смягчило бы для них риски. Петрос Коккалис евродепутат

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде потери из-за последствий климатических изменений за последние 35 лет составили 453 млрд евро.