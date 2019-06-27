На борту Sea Watch: "Жизнь превыше всего"

Корреспондент Euronews Джорджия Орланди находится на борту Sea Watch, которому итальянские власти не разрешают войти в порт Лампедузы. Капитан судна Карола Ракете и находящиеся здесь спасённые в море мигранты согласились рассказать о своих чаяниях и переживаниях:

"Прежде всего я беспокоюсь за этих людей, находящихся на борту моего судна, - говорит Ракете. - Когда вы видели, из какого положения их удалось спасти и взять на борт, то чувствуете себя ответственными за их дальнейшую судьбу. Здесь есть трое несовершеннолетних, самому младшему их них всего 12 лет. Их нужно доставить в безопасное место. Я предполагаю, что будет проведено расследование, но я всё же надеюсь, что итальянское правосудие проявит понимание в такой ситуации, что оно поставит ценность человеческой жизни превыше всего, и меня не осудят, а может и вообще не будет никакого процесса".

Этому молодому камерунцу 29 лет. Он говорит, что пуститься в опасное путешествие его вынудила безысходность:

"Мне нужно попасть в Европу, потому что там, в моей стране, нет нормальной жизни. В Камеруне сейчас политический кризис, и я сначала поехал в Ливию, но и там было ненамного лучше, жизнь в Ливии тоже не безопасна сейчас".

"Капитан и экипаж Sea Watch готовы сделать все от них зависящее, чтобы доставить этих людей в безопасное место. Они были спасены у ливийского побережья ещё 12 июня, и ситуация на борту становится всё сложнее. Капитан также сказала, что она не боится никаких возможных последствий для себя здесь, в Италии, с итальянскими властями. Она настаивает на том, что с жизнями людей играть нельзя ни при каких обстоятельствах", - говорит наш корреспондент Джорджия Орланди.