За спасение мигрантов - под стражу

Спасла жизни более 40 человек, но оказалась под стражей. Итальянская полиция арестовала Каролу Ракете, капитана судна Sea Watch, которое доставило на Лампедузу группу терпевших бедствие в Средиземном море мигрантов.

Несколько дней судну не давали войти в порт. Однако в итоге Sea Watch, несмотря на запрет Рима, в ночь на субботу все же стал на причал в Лампедузе. Пассажирами занялась миграционная служба, а Каролу Ракете в ближайшее время ждет суд.

"Она очень измотана. Да вы и сами это видели", - заявил журналистам адвокат задержанной. Карола Ракете подозревается в пособничестве незаконной миграции и нарушении морских границ Италии.

По местным законам ей может грозить до 10 десять лет тюремного заключения. Впрочем, глава МВД Италии Маттео Сальвини не исключил, что капитана Sea Watch просто депортируют, поскольку женщина является гражданкой Германии.

"Она просто преступница, поскольку нарушила закон. Теперь будет разбирательство и надеюсь, что суд отправит эту синьору за решетку. В противном случае она будет выслана из страны первым же самолетом в направлении Берлина", - сказал Сальвини в своем видеообращении.

Спасательное судно Sea Watch принадлежит неправительственной организации. Ранее оно выловило у берегов Ливии группу мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на надувной лодке. Италия не хотела принимать их на своей территории, мотивируя это угрозой безопасности для местных жителей.

Пока мигранты направлены в центр временного размещения на Лампедузе. Но в Риме заверяют, что на территории Италии они долго не задержатся. Их согласились принять у себя Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.