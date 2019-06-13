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Срочная новость

Срочная новость

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"Бентли" грязи не боится

Известный российский автоблогер Константин Заруцкий, известный под ником Academeg, вместе с командой создали проект вездехода в стиле "люкс" – Ultratank. Для его создания использовался кузов Bentley Continental, поставленный на гусеничный ход.

Первый тест-драйв "Бентли-танка" по созданию гусеничной версии британского люксового купе появился на Youtube. Судя по видеоролику, у команды блогера получилось сделать почти работоспособный вездеход, однако двигатель машины оказался не рассчитан для гусениц.

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