"Бентли" грязи не боится

Известный российский автоблогер Константин Заруцкий, известный под ником Academeg, вместе с командой создали проект вездехода в стиле "люкс" – Ultratank. Для его создания использовался кузов Bentley Continental, поставленный на гусеничный ход.

Первый тест-драйв "Бентли-танка" по созданию гусеничной версии британского люксового купе появился на Youtube. Судя по видеоролику, у команды блогера получилось сделать почти работоспособный вездеход, однако двигатель машины оказался не рассчитан для гусениц.