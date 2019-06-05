Студенты из ЕС и "брексит"

Как изменится жизнь студентов из стран ЕС в Великобритании после "брексита"? Этой осенью приехать на учебу в Соединенное Королевство планируют почти 40 тысяч европейских студентов, но британские университеты опасаются, что в будущем эта цифра может резко сократиться, если из-за "брексита" повысится стоимость обучения для граждан Евросоюза.

"В прошлом году министерство образования объявило, что у студентов из ЕС, которые приедут учиться в Великобританию в 2019 году, будут те же права, что и у местных студентов. Это касается стоимости обучения и доступа к учебным кредитам. Но из-за "брексита", намеченного на 31 октября, студентам из стран Евросоюза, вероятно, придется платить больше, а еще они могут лишиться доступа к финансовой помощи. В заявлении для канала Euronews министерство сообщило, что позже предоставит информацию о том, сколько будет стоить обучение с 2020 года", - передает из Лондона корреспондент Euronews Аманда Кокли.

Белла Фримпонг приехала из Италии, ей 23 года. В 2017 году девушка получила диплом бакалавра в университете города Эксетера. На ближайшие год у Беллы были другие планы, но, по словам девушки, ей, по всей видимости, придется сейчас поступать в магистратуру, потому что потом стоимость обучения может резко вырасти:

"Большинство мигрантов, как правило, выходцы из рабочего класса. Мы не можем себе позволить платить за учебу больше, чем местные студенты. Я совершенно точно знаю, что у меня таких денег нет. Я получила первый диплом, потому что у меня была финансовая помощь. Нынешняя ситуация меня очень беспокоит. То, что сейчас образование становится чем-то элитарным, - это позор".

Евродепутат Ги Верхофстадт, которые координирует переговоры ЕС и Великобритании, в письме Терезе Мэй подчеркнул, что "студенты не должны становиться жертвами "брексита". Бывший британский министр Соединенного Королевства по делам университетов Сэм Гима также раскритиковал идею повысить стоимость обучения:

Если студенты из ЕС будут переведены в так называемую международную категорию, то им придется больше платить за учебу. Учитывая другие изменения в нашей миграционной политике, университеты могут оказаться в трудном положении. Нужно как можно скорее прояснить ситуацию. Я за то, чтобы европейские студенты платили за обучение столько же, сколько и британские. Но я хочу, чтобы были достигнуты и другие договоренности между Великобританией и ЕС - так, чтобы из новой системы выгоду могли извлечь и британские студенты, которые учатся в Евросоюзе Сэм Гима Экс-министр Великобритании по делам университетов

Сокращение числа европейских студентов может больно ударить по британской экономике. По данным местных СМИ, студенты из ЕС приносят Соединенному Королевству 4 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно. Кроме того, университеты опасаются, что из-за "брексита" они могут лишиться доступа к европейским исследовательским фондам.